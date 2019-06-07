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السيطرة على حريق هائل في مخبز بلدي بالإسماعيلية

الجمعة 07/يونيو/2019 - 02:06 م
السيطرة على حريق هائل في مخبز بلدي بالإسماعيلية
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هشام إسماعيل
 
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سيطرت قوات الحماية المدنية والإطفاء، ظهر اليوم الجمعة، علي حريق هائل نشب في مخبز بلدي بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية ما أسفر عن إلتهام محتويات المخبز دون وقوع إصابات.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير غدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن نشوب حريق هائل في مخبز لاشين البلدي بمدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير، ما أسفر عن إلتهام محتويات المخبز دون وقوع إصابات.

وعلي الفور تم الدفع بثلاثة سيارات إطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق تمامًا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية.
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