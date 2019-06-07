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عاجل.. استبعاد محمد صلاح من مباراة مصر وتنزانيا

الجمعة 07/يونيو/2019 - 01:59 م
عاجل.. استبعاد محمد صلاح من مباراة مصر وتنزانيا
محمد صلاح
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محمد الصو
 
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استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، من ودية الفراعنة أمام تنزانيا، استعدادًا لأمم إفريقيا 2019.


ويأتي استبعاد أجيري لمحمد صلاح لرغبته في تجربة عدد من اللاعبين خلال تلك المباراة الودية قبل الاستعانة بهم رسميا، على أن يشارك صلاح أمام غينيا.


ويلتقي المنتخب الوطني تنزانيا وغنيا، يومي 13 و 16 يونيو الجاري وديا، استعدادا لنهائيات الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 بالشهر الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.

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المزيد عن: مصر وتنزانيا محمد صلاح ليفربول امم افريقيا اخبار الرياضة
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