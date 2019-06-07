عاجل.. استبعاد محمد صلاح من مباراة مصر وتنزانيا
الجمعة 07/يونيو/2019 - 01:59 م
محمد الصو
Advertisements
Advertisements
استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على استبعاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، من ودية الفراعنة أمام تنزانيا، استعدادًا لأمم إفريقيا 2019.
ويأتي استبعاد أجيري لمحمد صلاح لرغبته في تجربة عدد من اللاعبين خلال تلك المباراة الودية قبل الاستعانة بهم رسميا، على أن يشارك صلاح أمام غينيا.
ويلتقي المنتخب الوطني تنزانيا وغنيا، يومي 13 و 16 يونيو الجاري وديا، استعدادا لنهائيات الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 بالشهر الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.
Advertisements
المزيد عن: مصر وتنزانيا محمد صلاح ليفربول امم افريقيا اخبار الرياضة
- سام مرسي خارج حسابات منتخب مصر
- خافيير أجيري في إسبانيا لحضور حفل زفاف نجله
- أجيري يستقر على ضم 25 لاعبا في قائمة الفراعنة استعدادا لأمم إفريقيا
- أجيري يعقد جلسة مع جهازه لحسم قائمة الفراعنة
- عبد الله السعيد في منتخب مصر وغموض موقف "سليمان"
- سلجادو في القاهرة أول يونيو استعدادًا للأمم الإفريقية
- قراءة في قائمة أجيري لأمم إفريقيا.. ما بين غياب البدائل والاستعانة بحرس "كوبر"
- اليوم.. المنتخب الوطني يتجمع استعدادا لوديتي تنزانيا وغنيا
- توافد نجوم المنتخب على معسكر برج العرب
- الجبلاية تتحمل تكاليف وديتي الفراعنة أمام تنزانيا وغينيا