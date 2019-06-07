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اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباراتي مصر مع تنزانيا وغينيا

الجمعة 07/يونيو/2019 - 01:50 م
اتحاد الكرة يعلن أسماء حكام مباراتي مصر مع تنزانيا وغينيا
منتخب مصر
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقمي الحكام اللذين سيديران مباراتي المنتخب الوطني الوديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي ١٣ و ١٦ يونيو الحالي.

 

يدير مباراة مصر وتنزانيا طاقم مكون من محمد عادل ويعاونه سمير جمال ويوسف البساطي، بينما يدير مباراة مصر وغينيا محمد معروف ويعاونه أحمد توفيق وعبد الفتاح الصناديدي.

 

تصل اليوم إلى القاهرة بعثة المنتخب التنزاني الذي سيلاقي المنتخب الوطني وديا يوم ١٣ من الشهر الجاري، بينما تصل بعثة المنتخب الغيني إلى الإسكندرية يوم ١٤ لمواجهة المنتخب المصري وديا يوم ١٦ يونيو الحالي.

 

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