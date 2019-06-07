"الاتصالات" توقع اتفاقية تعاون مع جامعة هيروشيما لبناء القدرات في المجالات التكنولوجية

عقد وفد من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من اللقاءات مع شركات يابانية في إطار زيارته لليابان للمشاركة في اجتماع مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي؛ حيث التقى مع توشيا ماتسوكي نائب الرئيس التنفيذي لشركة "إن إي سي" ؛ تناول اللقاء بحث إمكانية تأسيس فرع إقليمي للشركة في مصر يخدم مناطق أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، وكذلك إمكانية إنشاء مركز للبحوث والتطوير للشركة في مصر على غرار مثيله التابع للشركة في أوروبا لتطوير منتجاتها التي تركز على تطوير الأنظمة المدمجة، والبيانات العملاقة، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات.





كما شهد اللقاء استعراض إمكانية تنفيذ مشروعات بحث وتطوير مشتركة في مصر بالتعاون مع مختلف الوزارات لإيجاد الحلول التكنولوجية في قطاعات مختلفة ومنها الزراعة والنقل، بالإضافة إلى التعاون في مجال الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات، والتعاون المتبادل في بناء القدرات للشباب المصري في مجالات تكنولوجية متخصصة بما في ذلك الحوسبة السحابية، والبيانات العملاقة والذكاء الاصطناعي.





كما التقى مع نويوشي تاكاتسونا نائب الرئيس التنفيذي لشركة "فوجيستو"؛ حيث تم بحث سبل الاستفادة من خبرات الشركة في انشاء مركز إقليمي للتميز في مصر ومعمل للبحث والتطوير والدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات يخدم منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ويركز على مجالات الحوسبة السحابية، وانترنت الأشياء، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، كما تم استعراض اوجه التعاون في مجال بناء القدرات.





واجتمع مع الدكتور شيجيرو ياماوتشي رئيس مؤسسة تطوير التكنولوجيا المساعدة، والدكتور جون إيشيكاوا نائب رئيس المؤسسة؛ وخلال الاجتماع تم بحث امكانية توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين وتشمل بنودها تأسيس مركز مشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسة بهدف وضع وتنفيذ معايير للبرامج التدريبية، وايجاد اليات للتواصل بين الباحثين المصريين واليابانيين في مجال التكنولوجيا المساعدة ، ودعم التعاون المشترك والتواصل بين المبتكرين والباحثين والشركات المصرية واليابانية في مجال التكنولوجيا المتقدمة، وكذلك التعاون في تعريب التطبيقات المصممة باللغة اليابانية.





كما عقد مع كيشي يوكوياما المسؤول التنفيذي عن الشؤون العالمية لشركة "اوبتيم" العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ودايسوكي ياماموتو المسؤول التنفيذي عن منصة انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي بالشركة؛ حيث تم بحث التعاون في مجال استخدام الحلول الذكية في مجال الزراعة، بالإضافة الى مناقشة إمكانية اقامة شراكة من خلال انشاء مركز للبحوث التطبيقية في مصر.





كما تم توقيع خطاب نوايا مع الدكتور ميتسو اوتشي رئيس جامعة هيروشيما، بهدف بحث فرص للتعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة هيروشيما في سبيل تقديم خدمات تعليمية متميزة للشباب المصري من خلال التشارك وتبادل الخبرات وتطوير المناهج التعليمية وتقديم الدورات التدريبية واعداد كوادر للتدريب في مجال بناء القدرات؛ وذلك في تخصصات انترنت الأشياء، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.





حضر اللقاءات من الوفد المصري المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة جلستان رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعي، والمهندس محمد الجوسقى المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، وعدد من قيادات الوزارة .​



