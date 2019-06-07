سيارات متحركة تحمل أغذية بأسعار مخفضة لمنافذ أمان خلال العيد

تواصل منافذ أمان عرض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة خلال عيد الفطر المبارك، من خلال سلع تتميز بالجودة والأسعار المخفضة.





ولا تكتفى منافذ أمان بتوفير السلع من خلال منافذها الثابتة وإنما تحرص على توجيه سيارات متحركة تحمل الأغذية ذات الأسعار المخفضة لطرحها فى الأماكن المزدحمة.



