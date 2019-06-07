سيارات متحركة تحمل أغذية بأسعار مخفضة لمنافذ أمان خلال العيد
الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:48 م
هبة عبد الحفيظ
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تواصل منافذ أمان عرض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة خلال عيد الفطر المبارك، من خلال سلع تتميز بالجودة والأسعار المخفضة.
ولا تكتفى منافذ أمان بتوفير السلع من خلال منافذها الثابتة وإنما تحرص على توجيه سيارات متحركة تحمل الأغذية ذات الأسعار المخفضة لطرحها فى الأماكن المزدحمة.
وجرى إنشاء "منظومة أمان"، للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تم افتتاح أكثر من ألف منفذ بكافة محافظات الجمهورية، خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجًا، منها 734 منفذًا ثابتًا ومحلًا تجاريًا، و190 منفذًا متحركًا، وجارى التوسع فى فروع تلك المنظومة تباعًا.
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