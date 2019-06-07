تعرف على تفاصيل سيارة سكودا Mountiaq الجديدة
الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:36 م
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تكشف "سكودا" عن سيارة "بيك آب" جديدة، والتي من المتوقع أن تصبح واحدة من أكثر السيارات شعبية في العالم، ويُطلق عليها اسم Mountiaq الجديدة.
وتعتبر هذه السيارة تعديلا عن سيارات Kodiaq التي طرحتها "سكودا" عام 2018، لكنها أتت بهيكل أكثر انسيابية، ومقصورة داخلية تتسع لشخصين، ومصابيح LED مثبتة على الواجهة الأمامية والسقف، كما في السيارات الرباعية الدفع المخصصة للصيد.
وزودت هذه السيارة بأنظمة تعليق خاصة وعجلات كبيرة، وممتصات صدمات مزدوجة تمكنها من اجتياز أصعب الطرق الوعرة، بالإضافة إلى نظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام للتحكم بدوران كل عجلة على حدة، ونظام سحب خاص لانتشالها من المستنقعات أو الطرق الموحلة.
ويبلغ وزن هذه السيارة 2450 كلغ، وزودت بمحرك بنزين بأربع أسطوانات وسعة لترين وعزم 190 حصان، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.
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