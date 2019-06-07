9 غرف عمليات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية

صرّح مصطفى العجمي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن تعليم الإسكندرية قد استعد لامتحانات الثانوية العامة 2019 التي تبدأ غدا السبت من خلال 9 غرف عمليات منها غرفة مركزية بالمديرية و8 غرف بالإدارات التعليمية والتنسيق مع الأمن العام ومديرية الأمن والصحة والتموين وأمن مديرية التربية والتعليم لمتابعة خطوط سير الامتحان من ناحية، والتنسيق من ناحية أخرى مع اللجنة الثلاثية وشرح التعليمات وذلك لتوفير بيئة آمنة للطلاب في الامتحانات.





وأكد "العجمي" في الاجتماع الذي عقده أمس برؤساء اللجان بمجمع مدارس زهران الرسمية للغات بإدارة شرق، على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات وتوزيع المهام على المراقبين ومراعاة معدلات الكنترول وضرورة توقيع العاملين باللجنة على إقرارات الموانع وتعليمات الامتحانات وحظر الدخول بالهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، وجاء الاجتماع بحضور رئيسي لجنة النظام والمراقبة بالإسكندرية للقطاعين ( أ، ب ) ورئيس لجنة الإدارة ووكيل لجنة الإدارة ورئيس مركز الأسئلة ومديري عموم الإدارات واللجنة الثلاثية.





ومن ناحية أخرى أشار إلى تجهيز الاستراحات لرؤساء اللجان بما يليق بالسادة الزملاء والبالغ عددها 23 استراحة بجميع الإدارات، وتم توفير مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والفُرُش اللازمة والتليفزيونات.



