9 غرف عمليات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية
الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:41 م
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
Advertisements
صرّح مصطفى العجمي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن تعليم الإسكندرية قد استعد لامتحانات الثانوية العامة 2019 التي تبدأ غدا السبت من خلال 9 غرف عمليات منها غرفة مركزية بالمديرية و8 غرف بالإدارات التعليمية والتنسيق مع الأمن العام ومديرية الأمن والصحة والتموين وأمن مديرية التربية والتعليم لمتابعة خطوط سير الامتحان من ناحية، والتنسيق من ناحية أخرى مع اللجنة الثلاثية وشرح التعليمات وذلك لتوفير بيئة آمنة للطلاب في الامتحانات.
وأكد "العجمي" في الاجتماع الذي عقده أمس برؤساء اللجان بمجمع مدارس زهران الرسمية للغات بإدارة شرق، على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات وتوزيع المهام على المراقبين ومراعاة معدلات الكنترول وضرورة توقيع العاملين باللجنة على إقرارات الموانع وتعليمات الامتحانات وحظر الدخول بالهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، وجاء الاجتماع بحضور رئيسي لجنة النظام والمراقبة بالإسكندرية للقطاعين ( أ، ب ) ورئيس لجنة الإدارة ووكيل لجنة الإدارة ورئيس مركز الأسئلة ومديري عموم الإدارات واللجنة الثلاثية.
ومن ناحية أخرى أشار إلى تجهيز الاستراحات لرؤساء اللجان بما يليق بالسادة الزملاء والبالغ عددها 23 استراحة بجميع الإدارات، وتم توفير مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والفُرُش اللازمة والتليفزيونات.
وفي سياق متصل أوضح أن عدد المتقدمين للامتحان في محافظة الإسكندرية حوالي 48 ألف طالب يؤدون امتحاناتهم أمام 140 لجنة امتحانية بجميع الشعب (الأدبية وشعبة العلوم وشعبة الرياضيات )، وبناء على تعليمات الوزارة وحرصا على راحة المقدرين تم توقيع بروتوكول مع إدارة الجامعة لتسكين السادة المقدرين من خارج المحافظة بالمدن الجامعية وتوفير كافة سبل الراحة وتجهيز قاعات وشاشات عرض لمتابعة الأحداث الجارية وكأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر هذا العام.
Advertisements