محمد الشهاوي: ننفذ 312 مشروعا في سيناء بتكلفة 4 تريليون جنيه
الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:38 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن محاربة الفكر من أهم عوامل القضاء على الإرهاب، بالإضافة إلى عملية التنمية، حيث جاري تنفيذ 312 مشروع تنموي في سيناء بتكلفة تصل إلى 4 تريليون جنيه.
وأشار "الشهاوي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن الهدف من العمليات الإرهابية ليس إسقاط قتلى، وإنما إرسال رسالة للعالم أنهم مازالوا متواجدون، مشددا على أهمية دور المواطن في الإبلاغ عن أي أمر غريب يلاحظونه.
وأضاف أنه سيتم القضاء قريبا على الإرهاب بتعاون الجيش والشرطة والشعب، مؤكدا أن النشاط الإرهابي انحصر كثيرًا عن السنوات الماضية.
Advertisements
- مستشار "القادة والأركان": 10 مليارات جنيه لتنمية الطرق والمنشآت بسيناء (فيديو)
- "الشهاوي" يفجر مفاجأة ويعلن القضاء على 96% من الإرهابيين في سيناء
- خبير عسكري: مصر تعرضت لـ60 ألف شائعة خلال 90 يومًا فقط (فيديو)
- خبير استراتيجي: 75% من المعلومات تأتي من المواطن بسيناء
- مستشار بكلية القادة: سيناء ستكون خالية من الإرهاب تمامًا نهاية 2018
- "الشهاوي": سلاح المدرعات المصري الثالث على مستوى العالم
- الشهاوي: 60 ألف مقاتل متواجدون على أرض سيناء
- محمد الشهاوي: قطر دعمت الإرهاب في مصر بـ 65 مليار دولار
- مستشار كلية القادة: مصر نفذت 11 ألف مشروع خلال 4 سنوات
- مستشار بكلية القادة: نجحنا في القضاء على رؤوس التنظيمات الإرهابية بسيناء