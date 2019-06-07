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محمد الشهاوي: ننفذ 312 مشروعا في سيناء بتكلفة 4 تريليون جنيه

الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:38 م
محمد الشهاوي: ننفذ 312 مشروعا في سيناء بتكلفة 4 تريليون جنيه
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هدى عبدالرازق
 
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قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن محاربة الفكر من أهم عوامل القضاء على الإرهاب، بالإضافة إلى عملية التنمية، حيث جاري تنفيذ 312 مشروع تنموي في سيناء بتكلفة تصل إلى 4 تريليون جنيه.

وأشار "الشهاوي"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن الهدف من العمليات الإرهابية ليس إسقاط قتلى، وإنما إرسال رسالة للعالم أنهم مازالوا متواجدون، مشددا على أهمية دور المواطن في الإبلاغ عن أي أمر غريب يلاحظونه.

وأضاف أنه سيتم القضاء قريبا على الإرهاب بتعاون الجيش والشرطة والشعب، مؤكدا أن النشاط الإرهابي انحصر كثيرًا عن السنوات الماضية.
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