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إنقاذ طفلة ابتلعت "لعبة" بوادي النطرون (صور)

الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:32 م
إنقاذ طفلة ابتلعت لعبة بوادي النطرون (صور)
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إسلام أمين
 
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نجح فريق طبي من قسم الجراحة بمستشفى وادى النطرون المركزي بمحافظة البحيرة، في إنقاذ طفلة، عمرها سنة ونصف ابتلعت جسمًا بلاستيكيًا "لعبة" تسبب في انسداد مجرى التنفس.

واستطاع الفريق المكون من الدكتور أحمد شلبي، استشارى الجراحة، والدكتور محمد حرفوش، استشاري التخدير، وأمين الحوشي، عضو التمريض، استئصال الجسم، والذي تبين أنه جزءًا من لعبة بلاستيكية، دون تدخل جراحي.

كانت محافظة البحيرة رفعت حالة الطوارئ، وتم تشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين، وإلغاء إجازات العاملين بمرافق الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء، والأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات وجميع مديريات الخدمات، تحسبا لأي طوارئ.

واحتفل الآلاف من محافظة البحيرة، عقب أداء صلاة عيد الفطر بإستاد دمنهور الرياضي مع أبنائهم وأقاربهم وأصدقائهم، وانتشر بائعي البالونات وغزل البنات وأصحاب الملاهي الشعبية مثل "النطاطة، القطار" وذلك لجذب الأطفال.

كما استقبلت النوادي والحدائق والمتنزهات والشواطئ بمحافظة البحيرة، المواطنين، للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وانتشرت مظاهر ركوب الحصان في أرجاء المدينة، كما فتحت المناطق الأثرية برشيد والمتنزهات في إدفينا، وشهدت المدن الساحلية توافد المواطنين لاستقلال الرحلات النيلية بالمراكب وركوب الخيل بقناطر إدفينا والبعض فضل التنزه على شاطئ كورنيش رشيد.
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