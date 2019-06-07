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تنفيذ 8 أحكام قضائية لصالح 4 شركات وهيئات خلال حملات مكبرة

الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:31 م
تنفيذ 8 أحكام قضائية لصالح 4 شركات وهيئات خلال حملات مكبرة
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هبة عبد الحفيظ
 
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وجه قطاع الأمن العام الحملات الأمنية المكبرة، لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات، وهيئات الدولة المختلفة ضد المدنيين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومى.

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، خلال شهر مايو الماضى، عن تنفيذ 210 أحكام قضائية متنوع، لصالح البنوك والشركات، بإجمالي مديونية بلغت ما يقرب من 160 مليون جنيها، لصالح 9 بنوك مختلفة.

وتم تنفيذ 8 أحكام قضائية لصالح 4 شركات وهيئات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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