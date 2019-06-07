انتحار ربة منزل قفزا من الطابق الخامس بدمنهور
الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:21 م
إسلام أمين
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أقدمت ربة منزل على الانتحار قفزًا من الطابق الخامس لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مرضها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي دمنهور العام بالبحيرة.
تلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، اخطارا من قسم شرطة دمنهور، يفيد بسقوط ربة منزل من الطابق الخامس بمنطقة نادي المعلمين.
وبالانتقال والفحص تبين وفاة "منى.م.أ" 65 عامًا وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي دمنهور وانتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث، وكذا فريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة.
وبسؤال أسرة المتوفاة، أكدوا إصابتها بحالة اكتئاب منذ فترة، وأنها أقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها من بلكونة شقتها، بسبب يأسها من مرضها، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.
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