انتحار ربة منزل قفزا من الطابق الخامس بدمنهور

أقدمت ربة منزل على الانتحار قفزًا من الطابق الخامس لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب مرضها، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي دمنهور العام بالبحيرة.





تلقي اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، اخطارا من قسم شرطة دمنهور، يفيد بسقوط ربة منزل من الطابق الخامس بمنطقة نادي المعلمين.





وبالانتقال والفحص تبين وفاة "منى.م.أ" 65 عامًا وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي دمنهور وانتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث، وكذا فريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة.



