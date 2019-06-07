غدا.. 19 ألف طالب يؤدون امتحانات الثانوية في كفر الشيخ

يؤدي 19 ألف و460 طالبا وطالبة امتحانات بالثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي فى كفر الشيخ، غدًا، منهم 13 طالبًا بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، و5 طلاب بالمكفوفين، في 69 لجنة منتشرة في 13 إدارة تعليمية.





وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المديرية بدأت فى إستقبال المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان، والإداريين في 27 استراحة بمدن محافظة كفر الشيخ، تم تجهيزها ومراعاة ان تكون قريبة من لجان الثانوية العامة والأسواق وتوفير احتياجات الملاحظين وتشكيل لجان للمرور عليها بكفرالشيخ.





وراعت وكيل الوزارة في اختيارها للاستراحات التي تم تجهيزها، استيعابها لكل المشاركين في الإمتحانات الراغبين في الإقامة حسب عدد اللجان في تلك المدن مشددة على أن تكون الاستراحات على أعلى مستوى لتهيئة المناخ المناسب للمشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة، أثناء فترة إقامتهم، وأن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، كما اختارتها وكيل الوزارة لتكون قريبة من اللجان لمراعاة راحة السادة المشاركين في الامتحانات، فخصصت 6 استراحات منها 5 للرجال واستراحة للسيدات بمدينة كفر الشيخ، وخصصت 3 استراحات بمدينة سيدي سالم، وبلطيم استراحتين،وببرج البرلس استراحتين، وببيلا استراحتين، وبالرياض استراحيتين، وبمدينة فوه استراحتين، وبمدينة قلين استراحتين، وبمدينة مطوبس استراحتين، وبمدينة دسوق استراحتين، وبمدينة الحامول استراحتين.





وأضافت، أن الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ، يتابع بدقة كافة الاجراءات الخاصة بالثانوية العامة، وتنفذ بدقة كافة التعليمات، فتم مراعاة قرب الاستراحات من مناطق قريبة من اللجان والأسواق لتسهيل حصول المراقبين والملاحظين على احتياجاتهم المتعددة، وتوفير الأجهزة الكهربائية من تلفزيونات وثلاجات، وبوتجازات ومبردات مائية، ومراوح، وجميع الأجهزة، والأدوات المطلوبة بالإضافة لفرش الأسرة وتوفير البطاطين الازمه والملايات، وفرش الارضيات بالسجاد، وستائر بنوافذ الاستراحات، وغيرهم من المستلزمات.





ووضحت وكيل التعليم، أنها اطمأنت على جاهزية وصلاحية الاستراحات لتكون على أعلى مستوى لتتناسب مع مكانهالمشاركين، كما وفرت أسرة منفردة تكفى كل المشاركين،كما توجد أسرة احتياطية بالاستراحات، ووجهت وجهت مديري الإدارات التعليمية بمتابعة استقبال المراقبين والملاحظين، ليستعدوا للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ غدًا السبت، كما تابع جاهزية المستشفيات العامة والمركزية في المدن،بناء على تعليمات الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ لإستقبال أي حالات مرضية للمشاركين في الامتحانات، إضافة لخدمة طبية في تلك الإستراحات.



