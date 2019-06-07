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نشرة أخبار الظهيرة.. الكشف عن النتائج الأولية للتحقيق في اعتداءات الفجيرة

الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:00 م
نشرة أخبار الظهيرة.. الكشف عن النتائج الأولية للتحقيق في اعتداءات الفجيرة
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الفجر
 
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توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، إعلان الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق رفع حالة الاستعداد بخطوطه الثلاثة، بالإضافة إلى الكشف عن النتائج الأولية للتحقيق في اعتداءات الفجيرة.

أعلن أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه تم الإنتهاء من جميع الإستعدادات الخاصة باستقبال محطات المترو بالخطوط الثلاثة لأبنائنا من طلبة الثانوية العامة، وذلك بناءا على توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل وتعليمات المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة بضرورة تذليل جميع العقبات التي قد تواجه الطلبة أثناء توجههم لأداء الامتحانات.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك قضية كبرى ومصيرية في حياتنا، وهي قضية الحق والباطل، مشددًا على أنها قضية كبرى وهي قضية يقين لا ينفع معها شك.

اعتبرت السعودية والإمارات والنرويج، أن الطابع المعقد لهجمات الفجيرة التي استهدفت 4 ناقلات، يتطلب قدرات استخبارية، وغواصين مدربين على إلصاق الألغام، ودرجة عالية من التنسيق والتخطيط.

وقدمت الدول الثلاث يوم أمس الخميس إحاطة لمجلس الأمن الدولي اتهمت فيها دولة لم تسمها بالوقوف وراء هذه التفجيرات التي قالت إنها عرضت الملاحة التجارية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر فضلا عن تهديدها للأمن والسلم الدوليين.

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن الجماعات الإرهابية لها تكتيكات تتسم باللا متوقع واللا معقول، حيث أنهم يتخذون من الأعياد والمناسبات الدينية توقيتًا لتنفيذ عملياتهم الخسيسة.




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