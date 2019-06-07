ضبط 7110 كيلو حشيش خلال 24 ساعة على مستوى الجمهورية
الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:08 م
هبة عبد الحفيظ
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شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، أسفرت عن ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عدد من المتهمين، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.
وضبطت الأجهزة الأمنية من خلالها، 115 قضية مخدرات بحوزة 123 متهم، كما تم ضبط 4200 كجم من مخدر البانجو، و7110 كجم من مخدر الحشيش، و800 جرام من مخدر الهيروين، و300 جرام من مخدر الاستروكس، و1851 قرص مخدر.
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