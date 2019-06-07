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نيمار يحسم مصيره بين برشلونة وريال مدريد

الجمعة 07/يونيو/2019 - 12:11 م
نيمار يحسم مصيره بين برشلونة وريال مدريد
نيمار
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الفجر الرياضي
 
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رفض نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عرضًا من ريال مدريد الإسباني على أمل العودة إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.


وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن ريال مدريد يسعى للاستفادة من خدمات قائد منتخب البرازيل خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث قدم له عرضا ”تاريخيا” سيكون الأكبر في تاريخ كرة القدم وسيتلقى بموجبه اللاعب الراتب الأكبر بين لاعبي كرة القدم، إلا أن اللاعب رفض تماما الانتقال لريال مدريد من أجل العودة إلى برشلونة

 

جدير بالذكر أن نيمار رحل عن فريق برشلونة في صيف 2017 نحو فريق باري سان جيرمان في صفقة كانت الأضخم في سوق انتقالات اللاعبين حيث تعدت 222 مليون يورو.

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