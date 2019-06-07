صور.. رد فعل صادم من "فيفي عبده" بعد وصفها بـ"العجوز"

انتشر مقطع فيديو للفنانة فيفي عبده بعدما تم وصفها بالعجوز في إحدى فيديوهات البث المباشر لأحد متابعيها، مٌعلقة عليه بطريقة غير متوقعه، جعل رد فعلها الصادم يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي وتتصدر تريند جوجل.





وجاء رد فيفي عبده، في الفيديو على أحد المتابعين الذي وصفها بأنها "عجوز"، على النحو التالي:





"عجوزة في عنيك، مش شايف كل الأنوثة دي أوديها فين، أمال الطبيعي ده كله اعمل بيه ايه"، وقالت ذلك وهي ترفع ثدييها بيدها بطريقة غير لائقة.



