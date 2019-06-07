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صور.. رد فعل صادم من "فيفي عبده" بعد وصفها بـ"العجوز"

الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:43 ص
صور.. رد فعل صادم من فيفي عبده بعد وصفها بـالعجوز
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انتشر مقطع فيديو للفنانة فيفي عبده بعدما تم وصفها بالعجوز في إحدى فيديوهات البث المباشر لأحد متابعيها، مٌعلقة عليه بطريقة غير متوقعه، جعل رد فعلها الصادم يتصدر مواقع التواصل الإجتماعي وتتصدر تريند جوجل.

وجاء رد فيفي عبده، في الفيديو على أحد المتابعين الذي وصفها بأنها "عجوز"، على النحو التالي:

"عجوزة في عنيك، مش شايف كل الأنوثة دي أوديها فين، أمال الطبيعي ده كله اعمل بيه ايه"، وقالت ذلك وهي ترفع ثدييها بيدها بطريقة غير لائقة.

وآخر أعمال فيفي عبده مسلسل مملكة الغجر، الذي تم عرضه مؤخراً ضمن مسلسلات رمضان 2019، وهو من تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وإنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين منهم: فيفي عبده وحورية فرغلى، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.
صور.. رد فعل صادم من "فيفي عبده" بعد وصفها بـ"العجوز"
صور.. رد فعل صادم من "فيفي عبده" بعد وصفها بـ"العجوز"
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