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الخارجية الروسية تكشف سبب انقطاع الاتصالات عن مقرها الرئيسي

الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:43 ص
الخارجية الروسية تكشف سبب انقطاع الاتصالات عن مقرها الرئيسي
صورة تعبيرية
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وكالات
 
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أوضحت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سبب انقطاع الاتصالات عن مقر الوزارة، الأمر الذي يحول دون تواصل الراغبين مع الوزارة حتى الآن.

وكتبت زاخاروفا في حسابها على "فيسبوك": "إذا كنت تريد الاتصال بوزارة الخارجية اليوم، فلن تنجح في الواقع اليوم، مثلك مثل موظفي الوزارة الذين لا يتمكنون من الاتصال بأي مكان أو بأي أحد. الأجهزة صامتة".

وأضافت: "في الليل، عندما قامت شركة متخصصة بعيدة في نشاطها عن نطاق الخارجية بأعمال الصيانة الدورية، تضررت خطوط الهاتف".

وختمت زاخاروفا بالقول مازحة: "يجري الآن إصلاح ما تم إصلاحه".

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