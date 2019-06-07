تداول 36 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 20 سفينة وتم تداول 36 شاحنة بضائع و11 سيارة حيث شملت حركة الواردات 9 شاحنات و11 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 27 شاحنة بضائع.





ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امانة بينما استقبل الميناء بالامس السفينتين وادي العرب، Valerie كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وسينا فيما استقبل الميناء بالامس السفينة سينا وغادرت السفينتين أيلة وسينا.



