5 صفقات تشعل صراع الأهلي والزمالك في الصيف (تقرير)

قدمت بطولة الدوري العام الموسم الجاري أكثر من لاعب مميز بات محط أنظار الأهلي والزمالك ومن المتوقع أن يشهد سوق الانتقالات الشتوية صراعًا ناريًا بين القطنبين لخطف اللاعبين الجيدين أملا في حصد كل البطولات التي يشارك فيها الناديين بالموسم المقبل.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في التقرير التالي 5 لاعبين من المنتظر أن يتنافس على ضمهم الأهلي والزمالك في الميركاتو الصيفي القادم:-

- باهر المحمدي (الإسماعيلي)

يقدم باهر المحمدي مستوى مميز مع الإسماعيلي ومنتخب مصر في الموسم الجاري ونجح في حجز مقعده في التشكيلة الأساسية للدراويش ومنتخب الفراعنة بفضل صلابته الدفاعية وحماسه الشديد الذي يظهر به خلال المباريات التي يشارك فيها.

المحمدي دخل اهتمامات الأهلي والزمالك منذ الانتقالات الشتوية السابقة إلا أن إدارة الإسماعيلي رفضت التفريط فى خدمات اللاعب بسبب ارتباطات الفريق بالمواجهات الأفريقية ووضع الدراويش الحرج بالدورى فى ذلك الوقت، ومن المنتظر أن يتجدد الصراع بين الناديين للتعاقد مع اللاعب في الانتقالات القادمة وخاصة وأنه يجيد اللاعب في أكثر من مركز.

- إسلام عيسى (المصري)

لفت إسلام عيسى نجم المصري البورسعيدي الأنظار بشدة هذا الموسم في ظل الأداء الرائع الذي قدمه مع العملاق البورسعيدي سواء في بطولة الدوري أو الكونفدرالية، ويتمتع إسلام عيسى بإمكانيات بدنية وفنية قوية جعلته محط أنظار القطتبين، وكان قريبا من الانضمام للزمالك في الميركاتو الشتوي الماضي إلا أن طلبات ناديه المالية تسببت في تعطيل الصفقة.

- محمود متولي (الإسماعيلي)

أحد الأعمدة الأساسية بفريق الإسماعيلي نظرا للإمكانيات والقدرات البدنية والفنية العالية التي يتمتع بها اللاعب الشاب، محمود متولي رفض تجديد تعاقده مع الإسماعيلي الذي يتنتهي بنهاية الموسم المقبل، ويميل لخوض تجربة جديدة خارج الإسماعيلي وخاصة وأنه يمتلك عرضين من الأهلي والزمالك.

محمود متولي يحق له التوقيع لأي نادي في الميركاتو الشتوي المقبل دون الرجوع لإدارة الإسماعيلي التي رفضت بيعه للأهلي في الانتقالات الأخيرة باعتباره أحد نجوم الفريق.

- إمام عاشور (حرس الحدود)

واحد من أفضل المواهب الشابة الصاعدة في الدوري المصري والذي يمتلك إمكانيات فنية وبدنية كبيرة جدا مقارنة بسنه الذي لم يتجاوز الـ22 عاما وقدم "عاشور" مستوى مميز مع حرس الحدود، ومن المنتظر أن يتنافس على ضمه قطتبي الكرة المصرية خاصة بعد انضمامه لصفوف للمنتخب الأولمبى وظهوره بشكل لافت للنظر.

محمد عبد العاطي (دجلة)

صاحب الرئات الثلاث في مركز لاعب الوسط المدافع في وادي دجلة والذي أصبح مطلوبًا في الأهلي والزمالك.