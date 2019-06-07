أسعار البنزين في دول الخليج خلال شهر يونيو 2019

أعلنت الدول الخليجية أسعار الوقود خلال شهر يونيو الجاري، لنلاحظ استقرار الأسعار بها إلا في دولة الإمارات التى قررت رفع الأسعار.





الإمارات

قررت رفع أسعار البنزين الممتاز من 2.48 درهم ( 0.66 دولار أمريكي) خلال يونيو الماضي إلى 2.53 درهم (0.68 دولار أمريكي) في الشهر الجاري 2019.





كما سيرتفع سعر البنزين العادي في الإمارات إلى 2.34 سعر درهم ( 0.64 دولار)، بعد أن كان 2.25 درهم (0.62 دولار) في يونيو الماضي.





وفي الإمارات أيضا، شهد سعر لتر الديزل زيادات تعد الأقل بين جميع أنواع الوقود، ليرتفع من 2.53 درهم ( 0.68 دولار) في شهر مايو الماضي إلى 2.56 درهم ( 0.69 دولار) اعتبارا من بداية يونيو 2019.









ويشار، إلى أن أسعار البنزين بأنواعه والديزل في شهر يونيو شاملا ضريبة القيمة المضافة بواقع 5%.





وترجع معايير تحديد أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، إلى متوسط الأسعار العالمية للنفط صعودا أو هبوطا، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.





قطر





وستثبت قطر أسعار البنزين والديزل في يونيو الجاري مقارنة بشهر مايو 2019.





وبحسب بيان رسمي، ستبلغ أسعار البنزين الممتاز 2 ريال (0.54 دولار) في الشهر الجاري 2019.





وسيتم أيضا تثبيت سعر البنزين العادي عند 1.95 ريال (0.53 دولار)، وأسعار الديزل عند 2 ريال (0.54 دولار).





وكانت قطر، قد أعلنت إعادة هيكلة أسعار الوقود المحلية وتغييرها بشكل شهري لمواكبة حركة الأسعار العالمية ابتداء من مايو 2016.





عمان





كما ستشهد السلطنة تثبيت أسعار البنزين والديزل، حيث ستبلغ أسعار البنزين الممتاز 221 بيسات (0.57 دولار) في يونيو 2019.





وسيتم أيضا الإبقاء على سعر البنزين العادي عند 210 بيسة (0.54 دولار)، وأسعار الديزل عند 251 بيسة (0.55 دولار).





السعودية





يشار، إلى أنه في منتصف شهر أبريل الماضي، أعلنت أرامكو السعودية عن أن أسعار البنزين المحدّثة للربع الثاني من العام 2019 وحتى نهاية يونيو 2019.





وأفادت أرامكو، أن أسعار المحروقات بالسعودية ستكون على النحو الآتي: (بنزين 91 : 1.44 ريال لكل لتر) (0.38 دولار أمريكي )، و ( بنزين 95 : 2.10 ريال لكل لتر) ( 0.56 دولار أمريكي)، وذلك خلال الربع الحالي أبريل- يونيو 2019.





ولم تعلن دول البحرين والكويت عن تغيرات جديدة في أسعار البنزين والديزل ليتم التعامل بها بداية من الشهر الجديد.