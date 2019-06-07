حكايات اليوم.. احتلال القدس الشرقية.. ورحيل مصطفى خليل

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 7 يونيو، كان لها دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر.









ومن أبرز الأحداث التي وقعت في 7 يونيو، احتلال إسرائيل القدس الشرقية بشكل كامل، وإعدام عبد حمود سكرتير الرئيس السابق صدام حسين، فضلًا عن ميلاد معمر القذافي.









احتلال القدس الشرقية

ففي مثل هذا اليوم عام 1967، احتلت إسرائيل القدس الشرقية، وهي جميع الأراضي في الجانب الشرقي من مدينة القدس التي كانت تحت الحكم الأردني منذ عام 1948 بعد انسحاب القوات البريطانية من فلسطين، وحتى الاحتلال الإسرائيلي للمدينة عام 1967.



الوحدة النقدية الخليجية

و7 يونيو 2009، وقعت السعودية والكويت وقطر والبحرين في الرياض على اتفاقية إقامة الوحدة النقدية الخليجية الموحدة التي تضمهم، وقد كانت الإمارات قد إنسحبت إحتجاجًا على اختيار الرياض مقرًا للبنك المركزي الخليجي، بينما لم تدخلها سلطنة عمان منذ البداية.





إعدام سكرتير صدام حسين

وفي مثل هذا اليوم عام 2012، تم تنفيذ حكم الإعدام بعبد حمود سكرتير الرئيس السابق صدام حسين وذلك لإدانته بجرائم إبادة جماعية.





اسمه الحقيقي عبد الحميد محمود خطاب التكريتي وهو ضابط عراقي تدرج بالرتب إلى ان أصبح برتبة فريق أول، أصبح الساعد الأيمن للرئيس العراقي صدام حسين وهو برتبة مقدم. يحتل المرتبة الرابعة والتي تحتوي على 55 اسم في قائمة اعدتها القوات الأمريكية من أهم المطلوبين من القيادة العراقية ابان حكم صدام حسين قبيل الغزوالأمريكي في أبريل 2003.









ميلاد معمر القذافي

والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي من مواليد 7 يونيو 1942، ورحل عن عالمنا 20 أكتوبر 2011، كان سياسياً وثورياً ليبياً. وفي الواقع كان حاكم ليبيا لأكثر من 42 سنة، وهو رئيس مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العربية الليبية في الفترة ما بين 1969 - 1977.





رحيل رئيس وزراء مصر

وفي مثل هذا اليوم عام 2008، رحل عن عالمنا رئيس وزراء مصر مصطفى خليل، ولد الدكتور مصطفى خليل في إحدى قرى محافظة القليوبية في مصر عام 1920م، درس في كلية الهندسة وتخرج منها في عام 1941م، ابتعث إلى الدكتوراه، وحصل عليها من جامعة (إلينوي) في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1951.





عمل مهندس بهيئة السكك الحديدية المصرية 1941-1947، أستاذ بكلية الهندسة جامعة عين شمس 1951-1956 ، وفي الفترة من 1956-1966، و شغل بعدها مناصب وزارية عديدة في الفترة من عام 1956م وحتى عام 1966م.





فقد شغل وزارات المواصلات والنقل والاتصالات، ونائباً لرئيس الوزراء لشؤون النقل والمواصلات، ثم نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الكهرباء والبترول والطاقة، وذلك في حكومة الوحدة، التي نشأت بين مصر وسوريا في الفترة من عام 1958م وحتى عام 1961م.





وزير الاسكان، نائب رئيس الوزراء والطاقة الكهربائية والثورة المعدنية، عين رئيس للوزراء 1978، رئيس للوزراء ووزير الخارجية 1979، مدير عموم المصرف العربي الدولي وحاليا رئيس مجلس ادارة المصرف العربي الدولي. عضو اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي، عضو مجل الأمة، مستشار فني بالمجلس القومي للانتاج، رئيس لجنة تطوير وتحديث مناهج كليات الهندسة المصرية، رئيس مجلس الأمناء ومجلس المديرين في هيئة الاذاعة والتلفزيون، عضو المجلس الوطني للشئون الاقتصادية والانتاج، رئيس لجنة النقل والمواصلات والسياحة ، رئيس المكاتب الاستشارية للمصرف العربي الدولي حيث أشرف على الدراسات الخاصة لمشروعات التنمية.