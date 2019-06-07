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نيمار يتحدى اتهامات الاغتصاب "بالعكازين"

الجمعة 07/يونيو/2019 - 11:05 ص
نيمار يتحدى اتهامات الاغتصاب بالعكازين
نيمار
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الفجر الرياضي
 
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أدلى نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان بشهادته لمدة ساعتين تقريبا في مقر شرطة ريو دي جانيرو في تحقيق بشأن جرائم إنترنت مرتبطة بادعاء امرأة أنه اغتصبها.

 

وذكر اتحاد كرة القدم البرازيلي في وقت سابق أن نيمار تلقى أمر استدعاء للتحدث مع السلطات عن نشره على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً ورسائل للمتهمة، من دون إذنها، في انتهاك محتمل لخصوصيتها على الإنترنت.

 

ووصل نيمار للإدلاء بشهادته بعد وقت قصير من الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي، وغادر قبل 09:00 مساء.

 

وتحدث بعد ذلك إلى الصحفيين في مقر الشرطة، لكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن شهادته في قضية الجرائم الإلكترونية المزعومة.

 

وقال اللاعب الذي كان يستخدم عكازات بسبب إصابته في كاحله اليمنى "أريد فقط أن أشكر من دعموني والرسائل التي أرسلها الجميع".

 

ومن المتوقع أن يتحدث نيمار إلى السلطات في الأيام القليلة المقبلة بشأن ادعاء الاغتصاب، الذي يتم التحقيق فيه بشكل منفصل في ساو باولو، حيث تقدمت المرأة ببلاغ رسمي إلى الشرطة يوم الجمعة.

 

ويزعم البلاغ أن نجم كرة القدم البرازيلي اغتصب المرأة في غرفة فندق في باريس في 15 مايو.

 

وقدم طبيب بياناً لشرطة ساو باولو يوم  بشأن فحص طبي أجراه للمتهم.

 

يشار إلى أن نيمار أصيب في مباراة ودية ضد قطر يوم الأربعاء الماضي قبل أيام من انطلاق بطولة كوبا أميركا لكرة القدم.

 

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