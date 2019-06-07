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انفجار "غامض" يضرب عدة مباني في مدينة لينكوبيغ بالسويد

الجمعة 07/يونيو/2019 - 10:53 ص
انفجار غامض يضرب عدة مباني في مدينة لينكوبيغ بالسويد
صورة تعبيرية
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وكالات
 
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قالت الشرطة السويدية، إن انفجارا على ما يبدو ألحق أضرارا بمبان في وسط بلدة لينشوبينغ في جنوب البلاد، اليوم الجمعة.

وذكرت الشرطة على موقعها الإلكتروني أن فريقا من خبراء المفرقعات في طريقهم إلى مكان الحادث.

وقالت الشرطة "نحقق فيما حدث. لم يتضح إن كانت هناك أي إصابات".

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي النوافذ مهشمة والشرفات مدمرة في مبان بوسط لينكوبنغ الواقعة على بعد حوالي 175 كيلومترا جنوب غربي ستوكهولم.

وذكرت الإذاعة السويدية أن انفجارا قويا حطم النوافذ والشرفات في مبنى سكني من خمسة طوابق وأحدث تلفيات في مبان أخرى.

وتابعت "أحد المبنيين مكون من 5 طوابق، في حين يتكون الآخر من 4 طوابق".

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