عاجل.. إصابة 11 إثر حادث اصطدام ميكروباص بعمود إنارة بالغردقة

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أصيب صباح اليوم الجمعة 11 شخصًا، إثر حادث اصطدام ميكروباص في عمود إنارة أمام مديرية أمن البحر الأحمر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.



ةتلقى مرفق إسعاف إخطارًا من غرفة العمليات، باصطدام سيارة ميكروباص بعمود إنارة أمام مديرية الأمن وأصيب على إثرها 11 شخصا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف من قبل مرفق إسعاف البحر الأحمر لنقل المصابين إلى مستشفى الغردقة.



وقال مصدر طبي، إنه جارٍ فحص المصابين وتلقي العلاج اللازم.



وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.