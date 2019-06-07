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أول تعليق لواشنطن حول تصريحات إيران عن أسلحة الزلازل والفيضانات الأمريكية

الجمعة 07/يونيو/2019 - 10:48 ص
أول تعليق لواشنطن حول تصريحات إيران عن أسلحة الزلازل والفيضانات الأمريكية
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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ردت الإدارة الأمريكية على الاتهامات الموجهة إليها من قبل إيران، بإنشائها أسلحة متطورة من شأنها التسبب بكوارث بيئية لاستخدامها ضد الجمهورية الإسلامية.

ورفض مبعوث الخارجية الأمريكية الخاص لشؤون إيران، براين هوك، في تصريح مسجل نشره فريق التواصل التابع للوزارة، هذه الاتهامات، واصفا إياها بـ "نظريات مؤامرة روجت لها طهران مرارا عبر الفضاء المعلوماتي".

وقال إن إيران ألقت على الولايات المتحدة اللوم في ابتكار "أسلحة الزلازل" لاستخدامها ضد الجمهورية الإسلامية، واتهمت دولا أخرى بسرقة غيومها وماء مطرها واستخدام ماكنة مناخ أسطورية للتسبب في فيضانات شاملة.

وذكر هوك أن الاتهام الموجه إلى الولايات المتحدة بالوقوف وراء ظهور تنظيم "داعش" من بين تلك الاتهامات التي اعتبرها "ادعاءات سخيفة"، مشددا على أن سبب معظم هذه المشاكل يعود إلى سوء إدارة وفساد السلطات الإيرانية على حد وصفه.

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