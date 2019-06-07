جهاز القاهرة الجديدة يطلق منظومة إلكترونية للتواصل وتلقى شكاوى السكان
الجمعة 07/يونيو/2019 - 10:48 ص
أحمد الشيخ
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أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن جهاز المدينة بالتعاون مع مجلس الأمناء، قاما بإنشاء منظومة إلكترونية لضمان سرعة التواصل مع سكان المدينة، والتي تهدف إلى تلقى المقترحات والشكاوى وإزالة المعوقات التي تواجه السكان.
وقال رئيس الجهاز: يتم استخدام الرابط الإلكتروني والمخصص لتسجيل أي مقترح أو شكوى من قبل سكان المدينة، على أن يقوم أحد أعضاء مجلس الأمناء بالمتابعة مع الإدارات المعنية بالجهاز، لدراسة المقترح أو الشكوى والتأكد من حلها، متمنيًا تلقى مقترحاتٍ بناءة لتحسين أوضاع المدينة، وكذا الشكاوى من المعوقات التي يجب سرعة التعامل معها، من خلال هذه المنصة الإلكترونية الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمناء برئاسة الدكتور محمد سعد الدين، وبالتنسيق مع جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قد قاما بتقسيم المدينة إلى 9 أقسام، لسهولة المتابعة من أعضاء المجلس، وقد تم تحديد مسئول عن كل منطقة لسرعة المتابعة، وللتأكد من تنفيذ توصيات المجلس بشأنها، وكذا تقسيم الموضوعات على لجان المجلس المختلفة لسرعة البت والمتابعة.
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