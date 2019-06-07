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رئيس وزراء إثيوبيا يلتقي رئيس المجلس العسكري السوداني في إطار جهود الوساطة

الجمعة 07/يونيو/2019 - 10:47 ص
رئيس وزراء إثيوبيا يلتقي رئيس المجلس العسكري السوداني في إطار جهود الوساطة
صورة تعبيرية
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وكالات
 
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وصل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إلى الخرطوم، حيث التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، في إطار وساطة تقودها أديس أبابا لانتقال ديمقراطي في السودان.

ونقلت "رويترز" عن مصدر دبلوماسي في سفارة إثيوبيا بالخرطوم، أن رئيس الوزراء الإثيوبي سيجتمع مع أعضاء "المجلس العسكري" وشخصيات من حركة "إعلان قوى الحرية والتغيير" المعارضة، خلال الزيارة التي ستستمر يوما واحدا.

وتأتي زيارة آبي، بعد قرار مفوضية الاتحاد الإفريقي  تعليق عضوية السودان حتى نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.

وتشهد الأزمة السودانية تصعيدا خطيرا منذ صباح الاثنين، عندما اقتحمت قوات الأمن ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا وفقا للسلطات، وأكثر من 100 حسب المعارضة.

وكانت المعارضة السودانية، رفضت خطة "المجلس العسكري" لإجراء انتخابات عامة خلال 9 أشهر، كما رفضت العودة إلى الحوار، بعد أحداث الاثنين الدموية.

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