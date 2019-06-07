فرحة عارمة في تشيلسي لرحيل هازارد

بدت جماهير نادي تشيلسي الإنجليزي سعيدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أنباء الاتفاق بين البلوز وريال مدريد بشأن بيع النجم البلجيكي إيدين هازارد.









وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن أن جماهير البلوز امتدحت مارينا جرانوفسكايا، مديرة تشيلسي، بعد أن نجحت في الوصول بقيمة الصفقة الإجمالية إلى 130 مليون إسترليني تنقسم إلى 88.5 مليون إسترليني كقيمة مبدئية، بالإضافة إلى 41.5 كإضافات.









وأشارت الصحيفة إلى أن مشجعي البلوز لا يصدقون أن هذه الرسوم ستدفع في لاعب يبلغ 28 عامًا، ويتبقى في عقده مع النادي عام واحد.









وكتب أحد المشجعين: "130 مليون إسترليني مقابل لاعب لم يتبق في عقده سوى عام واحد. أتساءل عما إذا كنا سنرى شيئًا كهذا مرة أخرى؟ وقال آخر: "هازارد لاعب رائع، ولكن هذه الرسوم ضخمة للغاية بالنظر إلى أن عقده سينتهي في الموسم المقبل".











