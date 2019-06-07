ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

فرحة عارمة في تشيلسي لرحيل هازارد

الجمعة 07/يونيو/2019 - 10:31 ص
فرحة عارمة في تشيلسي لرحيل هازارد
هازارد
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
بدت جماهير نادي تشيلسي الإنجليزي سعيدة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أنباء الاتفاق بين البلوز وريال مدريد بشأن بيع النجم البلجيكي إيدين هازارد.


وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن أن جماهير البلوز امتدحت مارينا جرانوفسكايا، مديرة تشيلسي، بعد أن نجحت في الوصول بقيمة الصفقة الإجمالية إلى 130 مليون إسترليني تنقسم إلى 88.5 مليون إسترليني كقيمة مبدئية، بالإضافة إلى 41.5 كإضافات.


وأشارت الصحيفة إلى أن مشجعي البلوز لا يصدقون أن هذه الرسوم ستدفع في لاعب يبلغ 28 عامًا، ويتبقى في عقده مع النادي عام واحد.


وكتب أحد المشجعين: "130 مليون إسترليني مقابل لاعب لم يتبق في عقده سوى عام واحد. أتساءل عما إذا كنا سنرى شيئًا كهذا مرة أخرى؟ وقال آخر: "هازارد لاعب رائع، ولكن هذه الرسوم ضخمة للغاية بالنظر إلى أن عقده سينتهي في الموسم المقبل".



Advertisements
المزيد عن: هازارد ريال مدريد تشيلسي اخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس
-
x
20:15
-
العراق
سلوفاكيا
-
x
20:30
-
الأردن
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
الدنمارك
-
x
20:45
-
إيرلندا
السويد
-
x
20:45
-
مالطه
جزر فاوره
-
x
20:45
-
إسبانيا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
كولومبيا
-
x
15:30
-
أوكرانيا
مالي
-
x
18:30
-
إيطاليا