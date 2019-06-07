أسعار الأسماك تواصل الارتفاع خلال تعاملات ثالث أيام عيد الفطر المبارك

واصلت أسعار الأسماك الارتفاع خلال تعاملات ثالث أيام عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة، ليسجل سعر كيلو السمك البلطي إلى 50 جنيها، والدنيس إلى 170 جنيها للكيلو، و البربون 100 جنيه للكيلو.





وسجل سعر السمك البوري سعر 80 جنيها للكيلو، والمكرونة إلى 75 جنيها للكيلو، والماكريل 40 جنيها للكيلو.



