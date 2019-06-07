أسعار الأسماك تواصل الارتفاع خلال تعاملات ثالث أيام عيد الفطر المبارك
الجمعة 07/يونيو/2019 - 10:34 ص
الفجر الاقتصادي
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واصلت أسعار الأسماك الارتفاع خلال تعاملات ثالث أيام عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة، ليسجل سعر كيلو السمك البلطي إلى 50 جنيها، والدنيس إلى 170 جنيها للكيلو، والبربون 100 جنيه للكيلو.
وسجل سعر السمك البوري سعر 80 جنيها للكيلو، والمكرونة إلى 75 جنيها للكيلو، والماكريل 40 جنيها للكيلو.
وتراوح سعر الجمبري ما بين 220 جنيها إلى 250 جنيهًا للكيلو، والسبيط إلى 200 جنيها للكيلو.
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