"ثلاثي" الزمالك الخطير في طريقهم للرحيل
الجمعة 07/يونيو/2019 - 10:21 ص
الفجر الرياضي
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يرغب نادي الزمالك في الاستغناء عن عدد كبير من لاعبي الفريق الذين كان يعتمد عليهم كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.
وحدد خالد جلال المدير الفني للزمالك قائمة الراحلين عن الفريق والتي تمثل الأضلاع الأساسية للخطة السابقة لكريستيان جروس مثل محمد إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ويوسف أوباما بسبب تراجع مستواهم بشكل كبير في الآوانة الأخيرة.
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