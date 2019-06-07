بورصة طوكيو ترتفع بنهاية تعاملات اليوم الجمعة لتحقق مكاسب أسبوعية

ارتفع مؤشر بورصة طوكيو "نيكي" في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع التفاؤل بشأن إمكانية التوصل لصفقة تجارية بين الولايات المتحدة والمكسيك بعد تقرير صحفي أن واشنطن تدرس تأجيل التعريفات ضد المكسيك، رغم نفي البيت الأبيض ذلك.





وجاء ارتفاع الأسهم اليابانية مع مكاسب ملحوظة بنظيرتها الأمريكية بنهاية جلسة أمس حيث ربح "داو جونز" نحو 180 نقطة.





وتزايدت احتمالات خفض معدلات الفائدة مؤخراً لمواجهة مخاوف تباطؤ النمو الناجمة عن التوترات التجارية، حيث تعهد المركزي الأوروبي بالأمس بعدم رفع الفائدة حتى منتصف 2020 مع تصريحات ماريو دراجي بأنه من الممكن خفضها حال الحاجة لذلك.





وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "نيكي" بنحو 0.5 بالمئة إلى مستوى 20884.71 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.4 بالمئة.





كما صعد مؤشر "توبكس" بنحو 0.5 بالمئة مُسجلاً 1532.3 نقطة، لكنه حقق مكاسب أسبوعية نحو 1.3 بالمئة.





وبحلول الساعة 7:15 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع الين أمام الدولار بنحو 0.06 بالمئة إلى 108.46 ين.