علي جمعة: يجوز وهب ثواب الأعمال الصالحة لمن سبقونا

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وجه متصل سؤالا، إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، قائلا: "هل يمكن أهب ثواب الذكر إلى والدي المتوفي؟".



ومن ناحيته، أوضح "جمعة"، أنه يمكن أن يتم وهب ثواب الذكر أو أي عمل صالح نقوم به لوالدينا، أو أي أحد من السابقين، وعلينا أن نقول: "رب هب مثل هذا الثواب لوالدي أو والدتي أو من نريد".

