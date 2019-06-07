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باريس سان جيرمان يستغني عن "نيمار"

الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:29 ص
باريس سان جيرمان يستغني عن نيمار
نيمار
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الفجر الرياضي
 
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ينوي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التخلي عن خدمات النجم البرازيلى نيمار داسيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية.


وذكرت "الباييس" الإسبانية أن ملاك باريس سان جيرمان اتفقوا على رحيل نيمار والبحث عن بديل للنجم البرازيلي ولكن يرغبون فى أن تكون مبادرة مغادرة الفريق من اللاعب نفسه حتى لا يتهموا بإهدار الأموال.


وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يدرس ضم أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني أو عثمان ديمبلى جناح فريق برشلونة الإسباني حال رحيل نيمار.


ويغيب نيمار عن منتخب البرازيل فى منافسات بطولة كوبا أمريكا، التى تنطلق يوم 15 يونيو الجاري حتى 7 يوليو المقبل، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الكاحل.



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