أسعار الخضروات والفاكهة تعود لإستقرار بعد الارتفاع خلال تعاملات عيد الفطر المبارك

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات عيد الفطر المبارك ارتفاع ملحوظ ليصل سعر الليمون إلي 100 جنيه لتعاود الاستقرار اليوم الجمعة، ليتراوح سعر الطماطم ما بين 2 جنيه إلي 5 جنيهات للكيلو بعد أن وصلت إلي 10 جنيهات مع قلة المعروض، وسجلت البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، البصل بين جنيهين و3 جنيهات، والكوسة بين جنيهين و3 جنيهات، والفاصوليا بين 9 جنيهات و17 جنيهًا.





وتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بارتفاع جنيه، الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، الفلفل الحامي البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، الملوخية بين 3 و6 جنيهات، الخيار البلدي بين جنيهين و3 جنيهات، البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، والقلقاس بين 5 و9 جنيهات.





وتراوح سعر الجوافة ما بين 9 جنيهات إلي 15 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات، كانتالوب بين 3 و7 جنيهات، بطيخ (4: 6 كيلو) بين 12 و18 جنيهًا.