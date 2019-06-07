ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسعار الخضروات والفاكهة تعود لإستقرار بعد الارتفاع خلال تعاملات عيد الفطر المبارك

الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:44 ص
أسعار الخضروات والفاكهة تعود لإستقرار بعد الارتفاع خلال تعاملات عيد الفطر المبارك
الخضروات والفاكهة
Advertisements
طباعة
الفجر الاقتصادي
 
Advertisements
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات عيد الفطر المبارك ارتفاع ملحوظ ليصل سعر الليمون إلي 100 جنيه لتعاود الاستقرار اليوم الجمعة، ليتراوح  سعر الطماطم ما بين 2 جنيه إلي 5 جنيهات للكيلو بعد أن وصلت إلي 10 جنيهات مع قلة المعروض، وسجلت البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، البصل بين جنيهين و3 جنيهات، والكوسة بين جنيهين و3 جنيهات، والفاصوليا بين 9 جنيهات و17 جنيهًا.

وتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بارتفاع جنيه، الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، الفلفل الحامي البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، الملوخية بين 3 و6 جنيهات، الخيار البلدي بين جنيهين و3 جنيهات، البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، والقلقاس بين 5 و9 جنيهات.

وتراوح سعر الجوافة ما بين 9 جنيهات إلي 15 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات، كانتالوب بين 3 و7 جنيهات، بطيخ (4: 6 كيلو) بين 12 و18 جنيهًا.
Advertisements
المزيد عن: عيد الفطر المبارك سوق العبور سعر الخضار اليوم اسعار الفاكهة اسعار الطماطم اليوم بمصر اسعار الخضار والفاكهة بسوق العبور اسعار الخضار والفاكهة اسعار الخضار أسعار الجملة بسوق العبور
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس
-
x
20:15
-
العراق
سلوفاكيا
-
x
20:30
-
الأردن
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
الدنمارك
-
x
20:45
-
إيرلندا
السويد
-
x
20:45
-
مالطه
جزر فاوره
-
x
20:45
-
إسبانيا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
كولومبيا
-
x
15:30
-
أوكرانيا
مالي
-
x
18:30
-
إيطاليا