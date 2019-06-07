أسعار الخضروات والفاكهة تعود لإستقرار بعد الارتفاع خلال تعاملات عيد الفطر المبارك
الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:44 ص
الفجر الاقتصادي
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شهدت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات عيد الفطر المبارك ارتفاع ملحوظ ليصل سعر الليمون إلي 100 جنيه لتعاود الاستقرار اليوم الجمعة، ليتراوح سعر الطماطم ما بين 2 جنيه إلي 5 جنيهات للكيلو بعد أن وصلت إلي 10 جنيهات مع قلة المعروض، وسجلت البطاطس بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، البصل بين جنيهين و3 جنيهات، والكوسة بين جنيهين و3 جنيهات، والفاصوليا بين 9 جنيهات و17 جنيهًا.
وتراوح سعر الباذنجان البلدي بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بارتفاع جنيه، الفلفل الرومي البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، الفلفل الحامي البلدي بين 6 جنيهات و7.5 جنيه، الملوخية بين 3 و6 جنيهات، الخيار البلدي بين جنيهين و3 جنيهات، البسلة بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، والقلقاس بين 5 و9 جنيهات.
وتراوح سعر الجوافة ما بين 9 جنيهات إلي 15 جنيهًا، بزيادة 6 جنيهات، كانتالوب بين 3 و7 جنيهات، بطيخ (4: 6 كيلو) بين 12 و18 جنيهًا.
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