ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سر هروب ليونيل ميسي من برشلونة

الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:20 ص
سر هروب ليونيل ميسي من برشلونة
ميسي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني عن سر هروبه الأول من الفريق إلى الصين أجل المشاركة مع منتخب بلاده في أولمبياد بكين 2008.


وقال ميسي لموقع تايك سبورتس: "هربت إلى إيطاليا للحصول على التأشيرة، ومن هناك سافرت إلى الصين، وذلك لأنني كنت غاضباً جداً من قرار النادي بعدم السماح لي بالسفر، وقلت لهم لا أستطيع السيطرة على نفسي وأريد الانضمام للمنتخب".


ونجح ليونيل ميسي مع المنتخب آنذاك بالظفر باللقب في أولمبياد بكين 2008، وهو لقبه الدولي الأول.

Advertisements
المزيد عن: ميسي ليونيل ميسي برشلونة اخبار برشلونة اخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس
-
x
20:15
-
العراق
سلوفاكيا
-
x
20:30
-
الأردن
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
الدنمارك
-
x
20:45
-
إيرلندا
السويد
-
x
20:45
-
مالطه
جزر فاوره
-
x
20:45
-
إسبانيا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
كولومبيا
-
x
15:30
-
أوكرانيا
مالي
-
x
18:30
-
إيطاليا