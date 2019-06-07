عاجل.. ريال مدريد ينهي صفقة الموسم
الجمعة 07/يونيو/2019 - 08:58 ص
الفجر الرياضي
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حسم نادي ريال مدريد الإسباني صفقة الموسم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشفت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية عبر الصحفي مات لاو أن نادي تشيلسي الإنجليزي قد منح الضوء الأخضر أخيراً لرحيل نجمه البلجيكي إدين هازارد إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.
وأكد مات أن صفقة هازارد كلفت ريال مدريد 88 مليون جنيه إسترليني كقيمة ثابتة، ترتفع إلى 130 مليون كإضافات سهلة يمكن تحقيقها.
ووافق تشيلسي الإنجليزي على بيع هازارد بعدما وافق ريال مدريد على طلبه بدفع 130 مليون إسترليني في اللاعب.
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