أسعار مواد البناء خلال تعاملات اليوم الجمعة 7/6/2019
الجمعة 07/يونيو/2019 - 09:03 ص
الفجر الاقتصادي
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يبدء المواطنين البحث عن أسعار مواد البناء فى أخر أيام عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة، حيث استقرت أسعار الحديد، ليسجل سعر "حديد عز" 11600 جنيه للطن، وسعر حديد "بشاي" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن، أما حديد "المصريين" فتراوح بين 12 ألفًا و100 جنيه للطن و12 ألفًا و200 جنيه، و"الجيوشي" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن.
وتراوح سعر حديد "مصر ستيل" بين 12 ألفًا و220 جنيهًا للطن و12 ألفًا و250 جنيهًا، و"العتال" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن، و"المراكبي" بين 12 ألفًا و200 جنيه للطن و12 ألفًا و250 جنيهًا، وسعر طن حديد "عطية" بين 12 ألفًا و200 جنيه للطن إلى 12 ألفًا و250 جنيهًا، و"العشري" 12 ألفًا و250 جنيهًا للطن.
واستقرت أسعار الأسمنت ، ليسجل السويدي سعر 860 جنيهًا للطن، والعربية للأسمنت سجل 860 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت حلوان وطرة سعر 845 جنيهًا للطن، وتبعه أسمنت السويس بسعر 840 جنيهًا، ثم العسكري بني سويف بسعر 830 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت التعمير والنصر 830 جنيهًا للطن، والصخرة وشورى وميديكو أسوان بسعر 820 جنيهًا للطن.
واستقرت أسعار الجبس، حيث سجل سعر جبس "القومية" 879 جنيهًا للطن، وجبس "البلاح" 818 جنيهًا للطن، وجبس "الدولية" 740 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس "المعمار" 787 جنيهًا للطن، وجبس "مصر سيناء" 766 جنيهًا للطن.
وسجل جبس "أكسبريس" 822 جنيهًا للطن، وجبس "السويس" 804 جنيهات للطن، بينما سجل جبس "سيناء" 905 جنيهات للطن.
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