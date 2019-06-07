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تغييرات في جهاز الأهلي

الجمعة 07/يونيو/2019 - 08:50 ص
تغييرات في جهاز الأهلي
مارتن لاسارتي
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الفجر الرياضي
 
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ينوي مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب إجراء تغييرات فى الجهاز المعاون للفريق الأول بغض النظر على بقاء أو رحيل الأوروجويانى مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

 

ويدرس مجلس الأهلي رحيل سامي قمصان وتولي عادل مصطفى منصب المدرب المساعد لمارتن لاسارتي مع إمكانية الإطاحة بمحمد يوسف من منصب المدرب العام.

 

 

 

 

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المزيد عن: محمد يوسف مارتن لاسارتي الاهلي اخبار الاهلي
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