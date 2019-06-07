قرار عاجل من الجبلاية لمحمد صلاح بعد أزمة العيد

استقر اتحاد الكرة على فرض حراسة خاصة على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة الممتدة ما بين 21 يونيو و19 يوليو المقبل.

وينوي مجلس الجبلاية فرص الحراسة على محمد صلاح تحسبًا للمضايقات التي قد يواجهها صلاح في مصر كما حدث قرب منزل أسرته في محافظة الغربية للاحتفال بعيد الفطر المبارك في قريته "نجريج".

ومنع تجمع أهالي قرية نجريج محمد صلاح من الخروج لتأدية صلاة العيد في ساحة القرية، فيما أدت زوجته الصلاة وسط الأهالي.