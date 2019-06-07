أحمد عز يتعرض للانتقاد بسبب هذه الصورة

شارك الفنان أحمد عز، جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة له بدون ملابس عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مما عرضه للانتقاد من قبل جمهوره.





ظهر عز في الصورة يستعرض عضلاته وقوته، إذ كان يرتدي مايوه وظهر جسده عاريا من الأعلى ليبرز عضلاته.







تلقى تعلقات كثيرة على الصورة منها أن البعض ظن أنه اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأنه يقلد وقفته وطريقته في التقاط الصور ويستعرض جسده وعضلاته.يشار إلى أن أحمد عز يشارك في موسم عيد الفطر 2019 بفيلم "الممر" وهو من بطولة أحمد رزق، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمد الشرنوبي، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، وأمير صلاح الدين، وأسماء أبو اليزيد، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة. ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.