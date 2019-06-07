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برشلونة يصدم دي ليخت بهذا القرار

الجمعة 07/يونيو/2019 - 07:13 ص
برشلونة يصدم دي ليخت بهذا القرار
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الفجر الرياضي
 
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قرر نادي برشلونة الإسباني حسم موقفه بشأن التعاقد مع مدافع أياكس أمستردام ماتياس دي ليخت خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن قادة برشلونة أبلغوا اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت ووكيل أعماله مينو رايولا أنهم لن يرفعوا العرض المقدم له وأيضًا لن يستجيبوا لضغوطات رايولا.

 

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يقنعون دي ليخت بأنه إذا أراد أن يستمتع بكرة القدم فعليه الانتقال لبرشلونة والتخلي عن أموال باريس سان جيرمان.

 

وقد يتخذ دي ليخت القرار النهائي بشأن مستقبله في الأسبوع المقبل ، ونادي برشلونة لن يضع يورو واحدًا أكثر.

 

تجدر الإشارة أن نادي يوفنتوس الإيطالي تقدم بعرض بقيمة 85 مليون يورو للظفر بخدمات ماتياس دي ليخت من أياكس ، كما يسعى باريس سان جيرمان أيضًا للتوقيع معه هذا الصيف.

 

وسيكون باريس سان جيرمان مستعدا للتفوق على برشلونة ويوفنتوس فى الجانب المادى للصفقة ، مقابل منح وكيل أعمال اللاعب العمولة التى يريد الحصول عليها.     

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