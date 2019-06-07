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لهذا السبب صناع مسرحية "الملك لير" يعتذرون للجمهور

الجمعة 07/يونيو/2019 - 07:12 ص
لهذا السبب صناع مسرحية الملك لير يعتذرون للجمهور
الملك لير
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الفجر الفني
 
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أعلنت الشركة المنتجة لمسرحية "الملك لير"، الذي يقدمها الفنان يحيى الفخراني، عن توقع العروض بدًءا من اليوم وحتى 12 من الشهر الجاري بسبب وقوع مشكلة طارئة في النظام الهندسي للعمل.


حيث قدموا اعتذارهم من خلال الصفحة الرسمية لـ"cairo show" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"

وأكد صناع المسرحية أنه سيتم العمل على إجراء العمليات الهندسية اللازمة لتقديم العرض بكفاءته الفنية المعهودة، متابعا أن العروض ستتواصل بدءا من الخميس والجمعة المقبلين 13 و14 يونيو على مسرح cairo show بالتجمع الخامس واستمرار باب الحجز.

"الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، فاروق الفيشاوى، ريهام عبد الغفور، رانيا فريد شوقى، هبة مجدي، محمد فراج، نضال الشافعى، أحمد عزمى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف ومن إخراج تامر كرم ويعود الفخرانى لتقديم الرواية مرة أخرى على خشبة المسرح بعد 18 عامًا من عرضها حيث أخرجها مسرحيًا أحمد عبد الحليم وتليفزيونيًا جمال عبد الحميد.

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