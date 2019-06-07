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مايلي سايرو​س تروج لمسلسلها الجديد "Black Mirror"

الجمعة 07/يونيو/2019 - 06:40 ص
مايلي سايرو​س تروج لمسلسلها الجديد Black Mirror
مايلي سايرو​س
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الفجر الفني
 
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قررت النجمة العالمية ​مايلي سايرو​س مشاركة جمهورها بعدد من الصور لدورها من حلقة أمس بمسلسل "Black Mirror" و التي تجسد به دور "آشلي أو" .

ونشرت مايلي سايرو على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي  عدة صور و هي تضع شعرا مستعارا قصير باللون الوردي و هي الإطلالة التي لفتت عددا كبيرا من محبيها .

أثناء مُغادرتها إحدى الفنادق في مدينة برشلونة الإسبانية برفقة زوجها النجم الاسترالي ليام هيمسورث، تعرَّضت المغنية الأميركية مايلي سايرس لموقف مزعج إذ تعرضت للتحرش على يد أحد معجبيها.

وكان قد انتشر مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الحادثة، فأثناء سيرها وراء زوجها، تقدم أحد الشبان من بين الحشود المُتجمهرة، ولمس شعرها في بادئ الأمر، ثم لمسها على كتفها، واقترب أكثر ليحتضنها في محاولة منه لتقبيلها من دون موافقتها، فما كان منوها إلا أن انتفضت وقاومته محاولة إبعاد يديه عنها قبل أن يتمكم من تقبيلها ثم تدخل بعد ذلك رجال الأمن لإبعاده ولكن زوجها ليام لم يلاحظ الأمر إلا في النهاية حيث قام بوضع يده حول كتفها وجعلها تسير أمامه، ولم تُعلِّق مايلي سايرس على الحادثة.

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