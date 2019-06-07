ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجأة.. نجم ريال مدريد يعتذر لزيدان ويحسم مصيره مع الملكي

الجمعة 07/يونيو/2019 - 06:29 ص
مفاجأة.. نجم ريال مدريد يعتذر لزيدان ويحسم مصيره مع الملكي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

حسم لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني مستقبله مع النادي الملكي بعد ارتباطه بمغادرة سانتياجو برنابيو هذا الصيف.

 

وتحدث سيبايوس لاعب وسط الريال عن مستقبله في تصريحات تم نقلها عبر موقع البرنابيو حيث قال: أنا طموح للغاية ، ولديّ أربع سنوات أخرى في مدريد وشرط جزائي كبير ، هدفي هو النجاح في ريال مدريد وأعتقد أنني سأفعل ذلك.

 

وتابع لاعب الريال: زيدان كان دائمًا واضحًا معي ، ولن أخبرك بما أخبرني به لأنه خاص ، لكن في مرحلته الأولى كان واضحًا معي.

 

وحرص سيبايوس على الاعتذار على التصريحات التي أدلى بها عن مدربه زيدان عندما غادر المدرب النادي في عام 2018 ، حيث قال سيبايوس: الكلمات التي قلتها عن زيدان ربما لم تكن الأنسب.

 

وعن أهم شيئان بالنسبة لسيبايوس ، قال: أنا لاعب أحب أن أكون مهمًا وأحصل على دقائق ، لا أخشى مغادرة إسبانيا متوجهاً إلى إيطاليا أو ألمانيا أو الصين ، أينما ذهبت ، سيكون الأمر لأجل اللعب.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس
-
x
20:15
-
العراق
سلوفاكيا
-
x
20:30
-
الأردن
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
الدنمارك
-
x
20:45
-
إيرلندا
السويد
-
x
20:45
-
مالطه
جزر فاوره
-
x
20:45
-
إسبانيا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
أمريكا
-
x
17:30
-
الاكوداور
السنغال
-
x
20:30
-
كوريا الجنوبية