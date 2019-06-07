المقاولون يقترب من ضم نجم الأهلي
الجمعة 07/يونيو/2019 - 06:22 ص
الفجر الرياضي
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كثف مسئوولو نادى
المقاولون العرب ، من اتصالاتهم مع لاعب خط وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاهلي
، هشام محمد ، من أجل الحصول على خدماته خلال الانتقالات الصيفية المقبلة .
ويسعي عماد النحاس،
المدير الفني للمقاولون، في الحصول على خدمات هشام محمد ، لحاجة خط وسط الذئاب لجهوده،
خاصة في حال المشاركة بالبطولة العربية.
ويفكر هشام محمد
، في الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال انتقالات الصيف، في ظل خروجه من حسابات الجهاز
الفني، بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي.
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