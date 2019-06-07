الجيش السوري يتصدى لهجوم المسلحين على ريف حماة الشمالي

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية بأن وحدات من الجيش السورى صدت هجمات شنها المسلحون على مدن وبلدات فى ريف حماة الشمالى استخدمت فيها قذائف صاروخية.





وذكرت "سانا" أن المجموعات الإرهابية المنتشرة فى بلدة اللطامنة ومحيطها والمنضوية تحت زعامة تنظيم "جبهة النصرة" اعتدت مساء الخميس بالقذائف الصاروخية على منازل المواطنين وممتلكاتهم فى مدينة محردة وبلدتى الجبين وتل ملح بالريف الشمالى لحماة المتاخم لمحافظة إدلب الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد.





وأشارت "سانا" إلى أن الاعتداءات الإرهابية ألحقت أضرارا مادية ببعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية دون التسبب بوقوع إصابات بين المدنيين.





وأضافت الوكالة أن وحدات الجيش السورى العاملة فى ريف حماة الشمالى ردت على مصادر إطلاق القذائف برمايات مدفعية وصاروخية دمرت خلالها عددا من منصات الإطلاق وأوقعت فى صفوف الإرهابيين قتلى ومصابين.





وقالت قناة "الإخبارية" السورية إن اعتداءات المسلحين طالت أيضا بلدة حيالين فى الريف الشمالى الغربى لحماة، مضيفة أن وحدات من الجيش تصدت لهجمات التنظيمات الإرهابية على محاور تل ملح والجبين والحماميات بريف حماة.



