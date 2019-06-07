ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إصابة 3 عاملين بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز بمطعم في مطروح

الجمعة 07/يونيو/2019 - 06:05 ص
إصابة 3 عاملين بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز بمطعم في مطروح
السيطرة على حريق - صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
أصيب ثلاثة عاملين بحروق، اليوم، إثر انفجار أسطوانة غاز بأحد مطاعم مدينة مرسى مطروح، وجرى نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وكان وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، الدكتور محسن طه عبدالرازق، تلقى إخطارًا من المستشفى العام، بوصول بلال فتحي سليم، 19 سنة، مقيم المنوفية، يعاني من حروق من الدرجة الأولى بالقدمين 7%، ومصطفى عبدالكريم خالد، 27 سنة، مقيم مطروح، يعاني من حروق بالذراعين من الدرجة الأولى 4%، وأحمد جابرعلام، 23 سنة، مقيم المنوفية، يعاني من حروق بالذراع الأيمن والقدمين من الدرجة الأولى 9%، وجميع الحالات مستقرة وجارٍ عمل اللازم.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
تونس
-
x
20:15
-
العراق
سلوفاكيا
-
x
20:30
-
الأردن
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
الدنمارك
-
x
20:45
-
إيرلندا
السويد
-
x
20:45
-
مالطه
جزر فاوره
-
x
20:45
-
إسبانيا
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019
أمريكا
-
x
17:30
-
الاكوداور
السنغال
-
x
20:30
-
كوريا الجنوبية