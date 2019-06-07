أحمد صلاح حسني يهنئ نادين نسيب نجم لهذا السبب والأخيرة ترد
الجمعة 07/يونيو/2019 - 05:44 ص
الفجر الفني
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هنأ الممثل المصري أحمد صلاح حسني الممثلة نادين نسيب نجيم، على دورها فى مسلسل "خمسة ونص" الذى عرض خلال شهر رمضان.
وقال "حسني"،عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، " تحياتى على دورك في مسلسل خمسة ونصف كنتي متميزة برافو"، ومن جانبها ردت نادين على تهنئة صلاح حسنى قائلة: "شكرا كتير".
إشارة إلى أن مسلسل خمسة ونص من إنتاج شركة الصبّاح وبطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار ورلى حمادة ورفيق علي أحمد وغيرهم من الممثلين اللبنانيين والسوريين.
وقد اثارت الحلقة الاخيرة من المسلسل جدلا واسعا بعد ان توفيت بيان نجم الدين.
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