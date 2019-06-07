خطوة مفاجئة من باريس سان جيرمان تحسم مصير "نيمار" مع الفريق

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسى، تسعى للتخلى عن خدمات النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، خلال الانتقالات الصيفية.

وأوضحت صحيفة "البايس" الإسبانية، أن مُلاك باريس سان جيرمان اتفقوا على البحث عن بديل للنجم البرازيلى نيمار، ولكن يرغبون فى أن تكون مبادرة مغادرة الفريق من اللاعب نفسه.

وأكدت الصحيفة أن إدارة النادى الباريسى وضعت الثنائى أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، وعثمان ديمبلى جناح فريق برشلونة، بدائل لرحيل نيمار.