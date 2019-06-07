سمير عثمان: جاساما حكم الكاف الملاكي.. ويستخدم ذكائه لضرر الأندية
قال الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان،
إن الحكم الجامبي بكاري جاسما حكمًا ذكيًا؛ حيث قاد 8 نهائيات أفريقية.
وأضاف عثمان ـ خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج
ألعبها صح فضائية تايم سبورتس ـ اليوم الخميس:"لأكون صريحًا بكاري ذكي والاتحاد
الأفريقي يعرف كيف يستغله في أشياء كثير فالطبيعي يلعب 8 نهائيات والأثيوبي باملاك
تيسيما 4 نهائيات".
وتابع الحكم الدولي السابق:"ليس شرطًا أن يأتي
الحكم على الفرقة بصور واضحة.. الحكم الذي يمتلك إمكانيات عالية يستطيع أن يضغط فرقة
بالقانون نعم هذا ليس لعبصا نظيفًا ولكن الاحتكاك بين اللاعبين مسألة تقديرية من حكم
لأخر كذلك ربما ينتظر الطاقم الطبي ويصر عليه لعلاج لاعبًا بدلاً من خروجه من الملعب
لتلقي العلاج".
وأتم حديثه بقوله:"بكاري علامة استفهام
كبيرة جدًا بالنسبة ليا ربما لا تجد له خطأ في المباراة ولكن ضاغط فريق ما ولا تستطيع
مسك خطأ واحد ضده".
- كاف: حكم الأهلي والوداد تغاضى عن ألعاب خطيرة
- سمير عثمان: غيرت جزء من نظرتي لـ"جاساما".. والحكم لم يتحمل الضغط الجماهيري
- القصة الكاملة لـ"إشارة متعب الغربية" لحكم موقعة الوداد.. وهذا سبب انفعال القناص (فيديو)
- "سيارة بنتلي" وتحكيم مثير للجدل.. هل جامل "كاف" الوداد ومنحه اللقب الإفريقي على حساب الأهلي؟
- تعرف على حكم مباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا
- شوبير: باملاك تيسيما الاقرب لإدارة لقاء الأهلي والترجي بنهائي إفريقيا
- خبير تحكيمي يكشف لـ"الفجر" السبب في عدم رجوع جاساما لـ "VAR" ويوضح الموقف فى حال انسحاب الوداد
- استبعاد جريشة وضم نور الدين وأمين عمر لقائمة حكام كأس الأمم الإفريقية
- سمير عثمان يفجر مفاجأة عن الحكم بكاري جاساما